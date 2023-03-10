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中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%

標籤：經濟

【明報專訊】佐丹奴（0709）公布受海灣阿拉伯國家合作委員會及東南亞市場所帶動，去年全年純利按年升41.1%至2.68億元，擬派末期息每股15仙，按年大增50%，全年合計派息23.5港仙，昨績後股價彈起，收市報2.12元，升2.9%。

末期息派15仙 按年增50%

集團去年銷售額增加12.4%至37.99億元，其中港澳業務銷售額按年下跌19.4%至2.86億元，佔整體銷售額7.5%。集團執行董事陳嘉緯表示，香港1月與內地通關後遊客有所增加，不過未達到疫情前水平，由於營運成本依然高企，對今年零售市道看法繼續審慎。至於會否在港開設新店，他表示要看業主取態，如業主準備加租，集團無法再開設新店。

他指出，香港市場過去數年的銷售跌幅不小，集團要「壯士斷臂」，關閉虧損門店，去年最終扭虧為盈。現時香港門店佔集團總門店數量約4%，並非十分策略性市場，會更集中發展東南亞及中東市場，相信生意增長會較香港快。

截至去年12月底止，集團在內地門店按年大減187間至552間門店，銷售額亦按年跌9.4%，佔總銷售額17.6%。陳嘉緯表示，內地市場去年受疫情影響，關店亦無可避免，強調集團在內地以批發及線上業務為主。此外，自內地政府取消大部分措施後，線下表現當然有所改善，將繼續與第三方平台合作直播帶貨，預計今年在基數低的情况下，增長亦較強勁，下半年有望扭虧為盈。

執董：倘業主加租 港難開新店

集團旗下海灣阿拉伯國家合作委員會業務去年銷售額按年升21%至6.35億元，受品牌形象提升所帶動，經營溢利亦按年升44.2%至1.07億元。佐丹奴執行董事羅學文表示，近年集團於新興市場做了很多工作，現時正與約旦加盟商傾談合作，在當地發展業務。