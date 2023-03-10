九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高

明報記者 方楚茵

去年九倉總收入按年跌19%至180.64億元，當中投資物業收入按年跌11%至48.71億元，發展物業收入按年倒退33%至74.62億元。主席吳天海指出，去年內地樓市疲弱，銷售額大跌，是市場普遍的情况。在持貨貴、市場缺乏承接力時，九倉處理「壓貨」的「最穩陣方法係撥備」，「無需要做假象畀股東聽，值幾多就值幾多，無謂隱瞞」。他亦希望市場回暖或可回撥，或賣到好價錢時化成盈利。

發展物業收入按年倒退33%

九倉截至去年底的負債率進一步跌至3.4%，手持現金146.5億元。問到近年九倉在內地與本港投地比較保守，吳天海表示，單是本港的九龍貨倉項目已需投資數十億元，兩年前投得的山頂地皮亦要投入大額資金。不過他表示，九倉有興趣在內地投地，惟需看清內地市場發展，現時樓價始見回穩，但到底屬短期及能否持續仍需觀察。

吳天海：財困民企項目或多陷阱

至於會否向財困民企埋手收購項目，吳天海指出，不少財困民企曾與九倉接洽，但相關經營項目或有很多陷阱，故傾向直接向當地政府投地，「與其嘗試執一啲筍貨，但唔知係咪真係咁筍，不如正正當當向政府投地，乾乾淨淨」。

至於一向是九倉「護城河」的投資物業收入，去年受累中國內地投資物業組合出現近年來首次收入倒退，下半年遭受的打擊更嚴重，導致收入下跌 11%至47.98億元，營業盈利跌9%至32.26億元。吳天海指出，內地收租物業近六七周勢頭亦好，但內地目前的報復式消費能否持續，以及日韓等國家近期調整入境政策又會否拉走部分消費力仍需時觀察，但仍看好今年能按年反彈，反彈幅度則難以估計。