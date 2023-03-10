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內地上月CPI升1% 遜預期

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布2月份居民消費價格（CPI）按年上升1%，低於市場預期的1.9%，亦較1月升幅放緩1.1個百分點，見一年新低。撇除波動較大的食品和能源價格，核心通脹按年僅升0.6%，較1月放緩0.4個百分點。相對今年以來交通等高頻數據顯示復常速度加快，衣着、家用器具等耐用品價格首兩個月上升不到1%，似乎未能在物價反映消費回溫情况。分析指出，從需求上升反映到價格需時。

2月內地食品煙酒類價格按年上升2.1%，帶動通脹上升0.59個百分點，升幅較1月收窄2.6個百分點，是2月通脹放緩的主因；非食品價格按年升幅較1月收窄0.6個百分點至0.6%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受春節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，通脹升幅按年回落，按月則降0.5%。

撇除去年春節在不同月份因素，首兩月內地通脹按年升1.5%，除旅遊物價按年升7%，其他項目升幅皆相當溫和，期內消費品和服務價格分別按年升2%和0.8%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，內地去年底開始放寬防控，計及初期新冠感染，經濟至今年1月底才開始復常，經濟好轉需時反映在價格上。另外，中國內地與歐美復常後出現供應鏈瓶頸不同，內地生產同步恢復，因此全年通脹不會大幅上升，預期全年升幅2.2%。

PPI按年降1.4% 較預期略低

此外，工業生產者出廠價格（PPI）按年降1.4%，較預期降1.3%略低，較1月多降0.6個百分點。董莉娟表示工業企業生產恢復加快，市場需求有所改善，按月變幅由下降0.4%轉為持平。

大新銀行指內地CPI和PPI皆轉弱，主要受去年同期基數較高影響，經濟重啟初期，消費意欲仍處初步復蘇階段，加上食品和能源價格短期內均可能保持低迷，今年首季通脹未必會有明顯反彈。不過，隨着經濟活動逐步恢復，失業率可望穩步回落，消費市道逐步改善，或帶動核心通脹在今年稍後回升，因此預料今年通脹率將達2%。