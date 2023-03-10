恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期

報道引述知情人士指出，中國恒大一直在努力與主要離岸債權人達成協議，債務重組方案中的核心部分是將其債務「債轉股」，包括將債務轉為恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的作價及比例。但債權人不斷爭取其他更好的方案，其中包括敦促恒大主席許家印投入更多私人資金來還債。

債權人促許家印投入更多資金還債

此前中國恒大曾表示希望在3月初能就美元債重組條款獲得主要債權人支持。不過，其後傳出恒大境外債重組方案未獲債權人支持，因中國恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大物業及恒大汽車兩家香港上市子公司的股權價值；債券持有人又要求獲得中國恒大在恒大汽車和恒大物業的所有持股，而中國恒大提出的方案低於此一要求。據指，另一分歧有關恒大債務的結構優先級順序，此將影響到不同債權人的資產權利等。不過，有知情人士稱，小組不再要求恒大主席許家印個人向公司至少出資20億美元，只尋求許家印拿出一些資金。

中國恒大去年遭債權人「Top Shine Global（佳盛環球）」入稟清盤，指公司2021年3月參與恒大「房車寶」規模達163.5億元融資計劃，斥約7.5億元入股房車寶約0.459%股權，但其後恒大未有履行回購房車寶股份投資協議。