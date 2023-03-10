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虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%

【明報專訊】虛幣交易所FTX爆煲引發的幣圈擠提影響蔓延。Silvergate Capital Corp.（美：SI）宣布旗下虛幣銀行Silvergate Bank將逐步停止營運，並自願清算。該股周三盤後挫逾四成，昨早段跌36%，跌至3.1美元。根據金融分析機構S3 Partners的數據，Silvergate股價由2021年11月高位累計跌約98%，在此過程中，空軍按市值計價賺取了7.8億美元（約61.2億港元）利潤，僅上周就獲利超過1.9億美元。Silvergate宣布結業，加上美聯儲主席鮑威爾表明最終利率水平將較預期高，比特幣昨晚跌約2%，跌至2.16萬美元水平。

彭博引述知情人士稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）早在上周已跟Silvergate商討，希望避免美國首次有銀行受虛幣業務拖累而結業。他們討論的選項，包括尋找投資者為該銀行提供流動性，但未有潛在投資者響應。面對經營愈益困難，加上找不到買家接手，Silvergate最終決定結束業務。

清算計劃包括全額償還存款

該公司表示，鑑於最近的行業及監管趨勢，有序結束銀行業務及自願清算是最好的出路。它的清算計劃包括全額償還所有存款，現正研究如何妥善解決索償問題。

該銀行的多個合作夥伴，包括美國最大虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）和虛幣資產管理公司Galaxy Digital等，上周已宣布與Silvergate停止合作關係。在Silvergate宣布自願清算後，Coinbase表示，在該銀行已沒有客戶或公司資產。幣安（Binance）行政總裁趙長鵬亦稱，在Silvergate沒有任何資產損失。

Silvergate於1988年在加州開業，初期經營企業貸款、商業地產及住宅按揭等業務。直至2013年，它由社區銀行進軍虛幣行業，開始接受機構投資者的虛幣存款，是少數專注於虛幣業務的傳統金融機構。不過隨着聯儲局加息、幣圈資金危機湧現，Silvergate也陷入困境。

Silvergate沒有為其虛幣客戶的存款支付利息，這令它擁有一個免息的資金池，投資於政府債券等流動性高的資產，其投資組合包括州和地方政府出售的按揭抵押證券（MBS）和債券。隨着美聯儲加息，Silvergate持有的大量證券價值下滑。虛幣行業在加息環境下資金緊絀，加上FTX爆煲觸發幣圈存戶擠提，Silvergate手上的存款亦由去年9月底的120億美元，急跌至去年底的39億美元。面對存戶提取逾80億美元的虛幣資產，Silvergate不得不出售證券來應付提款， 惟這些證券的價值跌至低於其買入價格，導致Silvergate第四季錄得10億美元虧損。

受累儲局加息 蝕本拋售債券

該銀行上周透露，今年仍在蝕本拋售債務證券，警告進一步虧損可能影響到資本充足水平。該銀行的核心業務——供客戶兌換法定貨幣的虛幣支付平台SEN，已於上周停止營運。

此外，美國司法部的檢察官正調查Silvergate與FTX及FTX的交易公司Alameda Research之間的交易。當局已向Silvergate為FTX託管的賬戶展開刑事調查，以了解該銀行是否知悉FTX的欺詐行為。司法部未有指控Silvergate涉及不當。

（綜合報道）

[國際金融]