美首兩月裁18萬人 14年來同期新高

【明報專訊】招聘及培訓機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國僱主在2月裁員7.777萬人。今年頭兩個月，美國僱主已宣布裁員逾18萬人，按年增長超過4倍，是2009年同期以來最高。此外，在截至3月4日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2.1萬人，總數增至21.1萬人，高於預期的19.5萬人，是去年底以來最高。在截至2月25日當周，持續申領失業救濟人數按周增加6.9萬人，總數增至171.8萬人，同樣高於預期。迹象顯示，美國就業市場可能開始降溫。市場等待周五公布的2月非農數據及失業率，美國10年期國債孳息率昨晚回落至3.95厘，美股3大指數早段向上。
此外，瑞信（瑞士：CSGN）昨表示，由於周三晚接獲美國證交會（SEC）電話，要求提供2019及2020年的現金流量表及其他資料，因此推遲原訂周四發布的年報和薪酬細節。不過瑞信強調，2月9日發布的2022年業績未受SEC的查詢所影響。瑞信未透露將於何時發表年報，但表示管理層認為，在更好理解監管機構的要求前，暫時推遲發布是審慎做法。
瑞信此前預計，在推動大幅改組之際，今年仍將錄得重大虧損。它的長期大股東Harris Associates本周披露，已沽清該銀行所有持股。負面消息接連傳出，令瑞信股價近期在接近2.5瑞郎的低位徘徊。