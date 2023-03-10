moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美首兩月裁18萬人 14年來同期新高

【明報專訊】招聘及培訓機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國僱主在2月裁員7.777萬人。今年頭兩個月，美國僱主已宣布裁員逾18萬人，按年增長超過4倍，是2009年同期以來最高。此外，在截至3月4日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2.1萬人，總數增至21.1萬人，高於預期的19.5萬人，是去年底以來最高。在截至2月25日當周，持續申領失業救濟人數按周增加6.9萬人，總數增至171.8萬人，同樣高於預期。迹象顯示，美國就業市場可能開始降溫。市場等待周五公布的2月非農數據及失業率，美國10年期國債孳息率昨晚回落至3.95厘，美股3大指數早段向上。

瑞信接SEC查詢 推遲發布年報

此外，瑞信（瑞士：CSGN）昨表示，由於周三晚接獲美國證交會（SEC）電話，要求提供2019及2020年的現金流量表及其他資料，因此推遲原訂周四發布的年報和薪酬細節。不過瑞信強調，2月9日發布的2022年業績未受SEC的查詢所影響。瑞信未透露將於何時發表年報，但表示管理層認為，在更好理解監管機構的要求前，暫時推遲發布是審慎做法。

瑞信此前預計，在推動大幅改組之際，今年仍將錄得重大虧損。它的長期大股東Harris Associates本周披露，已沽清該銀行所有持股。負面消息接連傳出，令瑞信股價近期在接近2.5瑞郎的低位徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]