美首兩月裁18萬人 14年來同期新高

瑞信接SEC查詢 推遲發布年報

此外，瑞信（瑞士：CSGN）昨表示，由於周三晚接獲美國證交會（SEC）電話，要求提供2019及2020年的現金流量表及其他資料，因此推遲原訂周四發布的年報和薪酬細節。不過瑞信強調，2月9日發布的2022年業績未受SEC的查詢所影響。瑞信未透露將於何時發表年報，但表示管理層認為，在更好理解監管機構的要求前，暫時推遲發布是審慎做法。

瑞信此前預計，在推動大幅改組之際，今年仍將錄得重大虧損。它的長期大股東Harris Associates本周披露，已沽清該銀行所有持股。負面消息接連傳出，令瑞信股價近期在接近2.5瑞郎的低位徘徊。

（綜合報道）

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