蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果公司（美：AAPL）正改組國際業務管理層，把印度市場的地位升格，使印度首次成為蘋果架構內一個獨立的銷售區。據稱，負責印度、中東、地中海、東歐和非洲地區業務的蘋果副總裁Hugues Asseman近期退休，而原本向Asseman匯報的印度負責人Ashish Chowdhary獲得擢升，未來將向蘋果產品銷售主管Michael Fenger直接匯報。最新變化將影響蘋果的管理架構，但不會影響蘋果財報中的地區銷售分類，印度仍將歸入歐洲市場，而後者也計入中東和非洲市場的銷售額。蘋果另外4大市場分別為美洲、大中華區、日本和亞太其他地區。
在截至12月底的第一財季，印度的iPhone銷售創新高，推動蘋果該季在印度的收入破紀錄，成為蘋果財報的亮點之一。此外，印度對蘋果供應鏈也愈趨重要。彭博社此前報道，蘋果正與代工商鴻海（台：2317）合作，在印度建立新的iPhone生產設施。
此外，彭博引述知情人士透露，召車平台優步（美：UBER）正考慮將Uber Freight貨運物流部門分拆出售，又或獨立上市，以便將精力集中在召車及外賣速遞業務。消息指，優步不會在短期內作出決定，相關計劃仍可能有變。消息指，IPO的可能性比出售大，但至少要待明年才會進行IPO，一切將取決於市况。優步股價早段微升。