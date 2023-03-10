葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服

首先分析安東油服是次盈喜，集團預期去年盈利按年勁升2.7倍至3.4倍，達2.7億元至3.2億元人民幣，主要得益於：（1）去年全球油氣供應緊張，油公司加大產能建設，行業形勢好轉；（2）集團海外市場此前受疫情影響暫停施工的項目於去年中期全面復工，利潤貢獻上升；（3）集團持續推行精細化財務管理，經營、管理效率持續提升；（4）集團持續進行主動的債務管理，以降低整體財務成本，去年從二級市場主動回購部分債券，獲得收益。

經營現金流轉強 料繼續積極減債

由於上述第4項屬非經營活動項目，筆者保守估計安東油服去年核心盈利升2.7倍至2.7億元人民幣，即約3億港元，以昨日收市市值12.78億元計，市盈率4倍多。另外，安東油服預期今年疫情影響全面消除後，集團業績將進一步實現跨越式增長。

值得注意的是，根據中期年報，雖然安東油服去年上半年經營活動所得現金淨額勁升逾2.4倍至逾3.2億元人民幣，惟期內財務費用高達1.44億元人民幣，換言之，經營活動所得現金淨額近半用於支付利息，加上其他因素，故盈利僅9069萬元人民幣，而集團去年6月底短期及長期債券及借款仍高達近29億元人民幣。筆者憧憬的是，安東油服管理層上述所預期「集團業績將進一步實現跨越式增長」可兌現，集團未來幾年業務持續理想，經營活動所得現金淨額繼續上升，可用來加速償還債務，減少財務費用，因此出現估值上調，這樣的話，股價仍有很大上升空間。

至於筆者在10年前贏得「花旗集團傑出財經新聞獎」季軍，源於2012年曾訪問安東油服主席羅林及首席執行官皮至峰，獲詳細介紹油氣田開發的各個階段，包括鑽井、完井和生產等，以及相關行業前景，跟着亦訪問能源基金的基金經理，洞悉當時屬新興產業的美國頁岩氣料將改變全球能源格局，再綜合其他行業資訊，撰寫了一篇名為《頁岩氣起革命 石油股現商機》的報道。當年報道面世後，安東油服股價在數個月內曾勁升數倍，隨着其後美國頁岩氣湧現大幅增加能源供應，國際油價在2014年及2015年亦大跌。

10年前曾勁升 現價較高位跌逾九成

筆者當年沒有買賣過安東油服，之後被朋友就此點醒，作為投資版記者，推介的股票要親身買賣才有說服力，這樣可提高文章水平，自己也不會錯過賺錢機會，因此亦促成本欄。過去10年因為種種原因，安東油服股價已由2013年高位大跌逾九成，由於筆者亦已沒有關注此股多年，是次首次買入小注出擊，會等集團本月公布去年全年業績及搜集更多行業最新資訊後再部署買賣。

[葉創成 創富倉]