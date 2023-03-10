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大馬經濟續升 4類住宅獲看好

【明報專訊】不少亞洲國家2021年經濟強勁反彈後，2022及2023年增長有所減慢，馬來西亞、菲律賓及印度增長卻沒有大幅放緩。而大馬的房地產因馬來西亞中央銀行（BNM）在2022年多次加息下，增加置業成本。Propertyguru分析，未來大馬住宅樓價升幅可能略有放緩，但整體還是持續增長。該分析亦指2023年有4類型住宅看好，分別為擁土地所有權、售價低於50萬令吉（約87萬港元）、位置優越的公寓或豪宅。

美國急速加息影響了大馬，馬來西亞中央銀行上年四次上調利率，直接增加了市民置業的借貸成本。雖然如此，但去年馬來西亞住宅市場的表現有顯著改善，交易量與2021年同期相比增長了34.6%，而交易價值增長了34.8%。

中介人料今年樓市成交續升

據馬來西亞中央銀行數據顯示，體現住宅市場的復蘇證據主要來自貸款金額及宗數大幅增加。經濟學家認為，2023年可能還會進一步加息。而按揭利率亦回到疫情前的水平，故借貸成本亦上漲，這絕對影響物業市場的需求。不過，大馬政府大選結束後，政府環境趨向穩定，相信吸引更多海外資金投資當地，帶動當地經濟增長。

根據馬來西亞政府NAPIC部門的公開數據顯示，當地未售出（overhang）的一手樓比例下降15.4個百分點。整體數據的提升提高消費者買樓的信心，據馬來西亞中央銀行報道，目前上車人士申請貸款的數目與金額都大幅增加，因此中介人預期2023年整體物業交易量與總額仍會提升。

馬來西亞已成為世界領先的醫療和保健旅遊目的地，近年來更吸引了不少來自美國、英國、澳洲、菲律賓、日本、中國、越南、緬甸及印尼等國的患者前往治療。大馬政府也在2023年預算中撥款2000萬令吉，推動馬來西亞成為醫療旅遊目的地、撥款9000萬令吉促進旅遊活動，以及2億令吉促進旅遊業復蘇。

雖然，建築成本增加令房地產開發商採取更加謹慎的態度，推遲新項目的推出或要分期推出，直至復蘇才會陸續推出。同時，勞動力短缺正在影響建築業，這不僅導致完成項目的延誤，還導致建築成本增加。而對房地產市場還有一個負面因素，一些國際經濟學家預測全球經濟衰退將在2023年發生，若果美國硬着陸，馬來西亞的經濟將受到影響，也拖累大馬房地產市場。然而，當地經濟學家認為，儘管大馬經濟增長預計會放緩，但該國不會進入衰退。故住宅市場會面對挑戰，增長率會減慢，但大幅下跌則機會不大。

中國通關 有利大馬經濟增長

中國全面通關，有助經濟增長，也帶動馬來西亞經濟，因為中國是馬來西亞最大的貿易伙伴。馬來西亞經濟在2022年按年增長8.7%，是2000年以來的最高年增長率（8.9%）。根據國家銀行的數據，預計2023年經濟將以4%至5%的溫和速度增長，並且不太可能出現衰退。

萊坊馬來西亞集團董事總經理Keith Ooi表示，二手市場的豪宅價格上升。同時租金預計也將保持樂觀，特別是具有升級功能的新落成的物業。而且，買家對環境也更加挑剔，新居要適合在家工作的特色。在檳城，截至2022年第3季度，高層住宅物業市場的年銷售額和價值均有所上升。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]