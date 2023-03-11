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美矽谷銀行爆危機 推冧港股605點 金融科網板塊捱沽 恒指跌穿牛熊線

【明報專訊】繼虛擬資產銀行Silvergate爆煲後，矽谷銀行母企擬集資填補18億美元美債及按揭抵押證券虧損，市場憂慮爆發金融危機，亞洲股市延續美股周四跌勢，港股昨收市大跌逾600點，三大指數亦齊創逾三個月收市新低，成為區內「跌得最傷」股市。分析預計，恒指昨日急跌後技術走勢不理想，預計下周仍有下調空間，短線或下試19,000點水平。

明報記者 蕭嘉聰

據外電報道，多間知名創投基金建議旗下投資的公司從矽谷銀行中提取資產，市場憂慮引發系統風險，美國四大銀行周四齊挫4%至6%。資金湧入美債避險，債息普遍回落，恒指昨日低開344點後跌幅一度收窄，午後再次擴大，最多挫644點，終以近全日低位收市，跌605點或3.04%，報19,319點，失守俗稱牛熊線的250天線（19,883點），是1月3日以來首次，亦明顯跌穿2月底低位19,783點，技術走勢進一步轉弱。國指跌203點或3.06%，報6445點；恒生科技指數收報3782點，跌3.78%。

CNBC昨晚引述消息人士說，矽谷銀行母企正磋商賣盤，已聘請顧問研究。美國大型銀行股價昨晚初段普遍再跌2%。

成交大增至1664億

匯控（0005）、渣打（2888）跟隨外圍同業表現，收市齊挫逾3%，恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）亦跌逾4%及3.7%。避險情緒升溫，高啤打（High Beta）科網股全線急回，京東（9618）績後捱沽，收市瀉11.5%至158.7元，更成為跌幅最大藍籌股，重磅股阿里（9988）及騰訊（0700）亦跌4%及2.5%。近日牛氣強勁的中資電訊股昨日亦顯著回落，中聯通（0762）回吐逾9%，中移動（0941）及中電信（0728）分別跌3%及4.8%。

港股大成交下挫，大市成交大增至1664億元，是1月底以來最多；而北水連續第三日掃貨，昨日錄得淨流入13.3億元，較上日增加1.16倍，累計已流入95億元。A股表現同樣乏力，上證指數昨日跌1.4%，是去年12月中以來最大跌幅，外資連續4日沽貨，南水單日淨流出52.96億元人民幣，是去年11月以來最大淨流出金額，4日累計流出106.74億元人民幣。

證券界：或下試19000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，美股周四大跌，令市場氣氛審慎，難以預計美聯儲的加息走向，即使業績較佳的科技股亦無法帶動股價，而京東上季業績反映今年上半年增長動力較疲乏，更使其他科技股「難逃一跌」。他又稱，近日港股持續向下，昨日更蒸發年初至今的升幅，技術走勢不理想，加上昨日跌至今年新低，面對逾300點的下跌裂口，恒指下周有機會繼續下調，或下試19,000點水平。