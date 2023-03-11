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京東放榜後急挫12% 大行紛降目標價

【明報專訊】雖然京東（9618）上季業績表現合乎市場預期，不過管理層對消費復蘇態度審慎，即使首次宣布派發末期息亦無阻投資者沽貨，昨日收市報158.7元，跌11.5%。多間大行均調低目標價，預計消費者情緒復蘇需時，首季收入增速有機會持平至輕微跌幅，不過仍維持「買入」投資評級。

富瑞料首季收入跌1%

富瑞報告指出，京東上季收入表現符合預期，3月表現應該較首兩個月好，考慮到京東的戰略調整及消費者情緒復蘇需時，料今年首季總收入按年下跌1%至2380億元人民幣，當中京東零售的收入將按年下跌5%。該行又指，預計京東會繼續評估「百億補貼」活動的投資回報率，並在不同活動當中重新分配營銷支出，從而調整市場消費模式。該行將京東目標價由402元下調至358元，維持「買入」投資評級。

花旗匯豐維持買入評級

花旗就指，京東首次加入派息政策，反映集團對盈利趨勢有信心，亦有機會減輕投資者對「百億補貼」活動的擔憂。該行又指，雖然集團補貼計劃開支或在可控範圍，不過內地復蘇步伐能見度較低，上季產品銷量低於該行預期，預計京東首季收入按年持平。該行將京東ADS目標價由96美元下調至83美元，維持「買入」評級。

匯豐認為，京東年初至今的收入表現疲弱，由於低盈利產品戰略調整，加上及宏觀經濟復蘇較預期弱，預期京東零售今年首季收入將錄得單位數跌幅。該行預計，京東業務將在今年下半年開始逐步改善，將其今明兩年的總收入預測下調4%，盈利預測亦分別調低0.9%及2.4%。該行將京東目標價由320元降至273元，維持「買入」評級。