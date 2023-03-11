佳兆業復牌跌21% 旭輝本月洽債務重組

融創恒大債務重組有進展

過去一年多以來，多家已出現風險的房企因未能刊發2021年至今業績，已停牌接近一年，愈來愈逼近除牌機制中連續停牌18個月的死線。不過事實上，多家內房近期債務重組均有不同程度的進展。

旭輝（0884）昨日公布，表示其境外債務重組取得重大進展，預期盡快且不遲於本月31日與債券持有人小組或其顧問展開討論；又更新當前預期的全面解決方案若干關鍵條款，包括不削減本金、設股權化選擇、減少以現金支付利息，展期不超過7年等。但強調有關條款仍可能會有變動，公司同時發盈警，預料去年全年虧損介乎130至140億元人幣；核心淨虧損介乎51億至56億元人幣。

其他房企方面，融創中國（1918）早前傳出，主要境外債權人臨時小組已對其債務重組計劃表示支持，又指在完成協議簽署後，擬在3月底前對外公布其債務重組計劃。

至於深陷清盤危機的中國恒大（3333），在傳出美元債重組條款未獲得主要債權人支持後，據報集團擬於3月20日清盤呈請聆訊中公布部分債務重組條款，以尋求聆訊再度延期。

小型內房方面，花樣年在周四晚亦公告，債券持有人小組及其他有關各方於1月13日訂立包括債轉股的重組支持協議，並已於3月9日生效。

中國奧園（3883）及正榮（6158）亦分別有所進展（見表）。