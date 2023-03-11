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比亞迪加入減價 車股跣低

標籤：經濟

【明報專訊】內地汽車減價戰愈演愈烈，內地新能源車一哥比亞迪（1211）於官方微博公布，昨天起至本月底旗下兩大主力車型開展專項限時營銷活動，下訂88元（人民幣．下同）最多可扣減8800元，加上近日多間車企的減價推廣，車股齊齊捱沽，比亞迪全日跌逾8%，新能源車股小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）、蔚來汽車（9866）跌3至4%。

今年至少30品牌參與減價

比亞迪公布，宋PLUS車系下訂88元，可抵扣6888元購車款；海豹下訂88元，可抵扣8888元購車款，相當於減8800元。比亞迪向來較少降價，去年更曾三次官宣加價，但踏入今年出現變化，早前有報道指比亞迪啟動年內首次減價。

對於今次官宣減價，比亞迪方面回應稱，公司經營情况穩定，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前並沒有降價考慮。

事實上，比亞迪日前公布，2月公司新能源汽車銷量為19.37萬輛，上年同期為8.83萬輛；本年累計銷量為34.5萬輛，同比增長90.13%。

銷售依然亮麗，但同行不斷減價，比亞迪也不得不回應。據內地傳媒統計，今年以來至少有30個汽車品牌參與減價戰。去年10月將Model 3及Model Y在中國的售價下調的特斯拉，今年1月再度宣布減價，令「蔚小理」亦要跟減。

東風降幅高達40%

內地車企的減價力度有加大迹象，其中東風集團（0489）把旗下東風雪鐵龍C6共創版及舒適版大削價9萬元，降幅達40%；寶馬亦近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型BMW i3降幅高達10萬元以上；福特旗下純電品牌福特電馬也宣布減價，全系在售車型清庫存，降價4萬元，優惠活動將持續至4月30日。

另外，聯交所權益披露資料顯示，貝萊德在3月7日於東風集團的持股減少527萬股，持倉由5.15%降至4.97%，代價性質為現金以外的資產，由於貝萊德持股已少於5%，意味下次減持亦不需向外披露。