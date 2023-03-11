友邦新業務價值跌5% 對今年樂觀 內地經營好轉 管理層稱擁多個增長引擎

明報記者 歐陽偉昉

友邦去年年化新保費為54.07億美元，按年持平，大致符合市場預期，下半年則按年增8%，新業務價值率按年下跌2.4個百分點至57%。稅後營運溢利按年上升3%至63.7億美元。每股末期息多派5%至1.134港元，全年股息按年增5.26%至1.5368港元。友邦去年回購涉35.7億美元，其餘64.3億美元將在今明兩年完成。友邦開市前公布業績，早段跟隨金融股下挫，以接近低位收市，收報81.55元下跌4.62%，為推動恒指下跌點數最多的藍籌。

末期息1.1元 股價跌4.6%

中國內地為友邦最大市場，受去年嚴格疫情防控影響，全年新業務價值按年跌15%。內地業務單計下半年回復上升3%，該行披露截至11月底原有雙位數增長，惟12月因為感染宗數在12月迅速增加，令新業務銷售活動受到干擾。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，疫情對銷售、招聘在今年1月仍有影響，不過以今年首兩個月計算，內地新業務價值已回復正增長。

2020年以來，友邦積極在內地不同省份設立分公司，今年內地擬設立新監管機構取代銀保監，對於會否影響在內地拓展速度，集團首席執行官兼總裁李源祥表示，仍會維持每年在一至兩個省份開展業務的計劃，他認為新機構更為精簡、中央化和高效，該行和內地監管機構有良好關係，持續有良好和建設性對話。在近年新開拓的省份，去年代理渠道的新業務價值按年上升50%。

投資債券小心鎖定高息機會

友邦純利按年下跌96%至2.82億美元，主要受股債投資市值波動影響。鍾家富認為，稅後營運溢利是量度長期表現的較佳指標，日後採取的新會計準則，可撇除不少投資波動影響，若以新準則計算，去年純利較現時最少會高出20億美元。集團首席投資總監康禮賢則指，該行持有長期投資組合，以配合保單長負債年期，八成投資於債券，大部分是政府債券，資產質素相當高。隨着利率上升，該行會在新債券投資，小心地鎖定高息機會。