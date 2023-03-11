華置轉賺11.5億 料今年股市具反彈潛力

靠觀塘凱匯獲分10億股息

集團又預計股票市場於2023年具反彈潛力，但由於疫情、地緣政治緊張、通脹升温、加息等風險因素仍然存在，將謹慎觀察該等因素相互加強的衝擊，同時看準投資具價值之股票的機會，以帶來穩定收入及回報。華置去年收入為14.35億元，按年增10.4%，收入增加主要靠觀塘「凱匯」一成權益，獲分10.14億元股息。

按分類計，華置去年租金收入按年跌10.27%至2.94億元；按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益按年跌84.45%至2860萬元；上市及非上市股本投資之股息收入按年升503.54%；債券及結構性產品利息收入按年跌93.03%至2200萬元；樓宇及物業管理服務收入按年增3.79%至5200萬元；其他收入按年跌13.26%至1570萬元，以及並無物業銷售收入。

去年華置錄得未變現虧損3.183億元，包含債券之未變現虧損1.6億元、持作買賣之上市投資之未變現虧損1.58億元及結構性產品之未變現收益屬數目較少，對集團現金流量並無影響。