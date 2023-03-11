針對沽空報告指控 中通快遞開展獨立調查

聘獨立專業顧問協助

中通快遞昨收報194.5元，跌1.67%。公司指審計委員會已聘請獨立專業顧問，包括一家國際律師事務所及一家法務會計師事務所（非公司核數師）協助。公司將按照美國證券交易委員會、紐約證券交易所及聯交所的適用規則及條例要求適時提供有關獨立調查的披露更新。

上周五，中通快遞被Grizzly Research的報告質疑，在高度競爭的快遞市場中，毛利卻遠勝同業，背後或涉及財務造假，包括虛報資本開支與勞工成本，導致公司向國家工商行政管理總局所遞交的財務數據，與向美國證券交易委員會呈交的報表不符。報告又指控，中通快遞涉及由員工及管理層親友所控制的實體的關聯交易。

中通快遞於當日即時回應，指該份沽空報告並無依據，包含許多錯誤、無根據的推測，以及誤導性結論和詮釋，缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，對公司公開文件也欠缺全面解讀，並會審查有關指控，考慮採取適當行動，保護全體股東的利益。最後該股當日全日由跌轉升。