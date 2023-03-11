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英GDP按月增0.3% 衰退憂慮降

【明報專訊】英國1月GDP按月增長0.3%，增長出乎意料強勁。英倫銀行原預期英國在今年首季起連續5季經濟衰退，但迄今為止的數據超出預期，繼續抵禦經濟學家認為不可避免的衰退。英國1月服務業產出按月增0.5%，從12月的0.8%跌幅反彈，是增長的主要動力。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，經濟較很多人預期更具彈性，但仍有很長的路要走。英國目前是七國集團（G7）中，唯一仍未恢復至新冠疫情前經濟規模的國家。

黑田最後一次議息會議續撐寬鬆

此外，日本國會已通過經濟學家植田和男的央行行長任命，他將於4月9日履新。即將卸任的日本央行行長黑田東彥，昨主持了任內最後一次貨幣政策會議。

央行委員一致議決，維持短期利率控制在極低水平的超級寬鬆政策不變，並一致議決維持孳息率曲線控制（YCC）政策。日本央行去年12月將10年期國債孳息率上限，提高至0.5厘，現階段將對其效果進行評估。日圓昨曾低見136.96，每百日圓兌港元在5.7算徘徊。

黑田東彥昨為其任內的超級寬鬆政策辯護，指央行一直採取各種措施來減輕寬鬆政策的副作用，「我可以說寬鬆政策的好處遠超缺點」。部分分析指出，若YCC調整，允許日本10年期國債孳息率進一步上升，將增加企業及家庭的借貸負擔，可能導致經濟惡化，惟YCC政策也引致國債市場功能減弱。

（綜合報道）

[國際金融]