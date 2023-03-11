moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

微軟AI版Bing報喜 每日活躍戶破1億

【明報專訊】微軟（美：MSFT）預告為Bing搜尋引擎引入人工智能（AI）聊天機械人Bing Chat功能才1個月左右，Bing的每日活躍用戶已首次突破1億大關。在引入Bing Chat前，微軟未曾透露Bing的每日活躍用戶量。微軟負責搜尋及設備的副總裁Yusuf Mehdi稱，目前數百萬Bing預覽版的每日活躍用戶，有三分之一是新用戶，反映Bing Chat功能似乎有助微軟增加以往從未接觸過Bing的用戶使用率。自預覽版Bing推出以來，Bing Chat每個對話平均有3次對答，迄今已完成4500萬次對答。微軟股價早段變動不大。

Bing Chat並非Bing使用量增加的唯一因素。微軟Edge瀏覽器也促進了Bing的普及。微軟透過Edge更新、Windows更新，積極推動Bing成為用戶的默認設置，甚至提示用戶不要下載Google Chrome。

除了用戶有所增長，用戶的參與度也有所提升，愈來愈多人每天進行更多搜索。Bing急起直追，已促使Google準備引入類似的AI聊天工具。目前Google搜尋引擎的每日活躍用戶量超過10億。

迪士尼串流影視或加價

此外，迪士尼（美：DIS）行政總裁艾格（Bob Iger）周四透露推動串流媒體業務實現盈利的一些細節，暗示其影視串流服務可能進一步加價。他說，在追求全球訂戶增長的過程，定價策略方面出現了問題，未來將進行相應調整。去年12月，迪士尼將無廣告的Disney+訂閱月費提高至10.99美元，並推出月費7.99美元的廣告支援版本。艾格又透露，將向競爭對手授權使用其串流媒體內容。

（綜合報道）

[國際金融]