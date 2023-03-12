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矽谷銀行爆煲 衝擊初創幣企資金鏈 2008年來最大宗銀行倒閉 周一恢復營運提款設限

標籤：經濟

【明報專訊】美國矽谷銀行（美：SIVB）（SVB）資不抵債事件繼續發酵，美國聯邦存款保險公司（FDIC）上周五宣布，監管機構已將陷入財困的矽谷銀行關閉，是2008年全球金融危機以來最大宗的銀行倒閉事件，連串危機一觸即發，由美國中小型銀行以至加密幣及穩定幣市場亦受影響。

明報記者 蕭嘉聰

據外電報道，矽谷銀行投資者及存戶上周四單日發起擬提款約420億美元，擠提使銀行無力償還到期債務，現已資不抵債。雖然矽谷銀行總部和17間分行將於周一（13日）重新開放，不過提款額度將會受限。市場關注矽谷銀行爆煲後對銀行業的打擊，更憂慮出現骨牌效應。

外電列10銀行或陷相同危機

外電列出美國10家淨息差收窄或擴張幅度放緩的銀行名單，將有機會陷入同樣危機，包括Signature Bank（美：SBNY）、第一共和銀行（美：FRC）等，消息拖累Signature Bank及第一共和銀行收市分別跌22.9%及14.8%。即使大型銀行股價亦受拖累，高盛（美：GS）及摩根士丹利（美：MS）收市分別跌4.2%及2.3%。

發行商稱仍有存款 穩定幣USDC挫

同時全球第二大穩定幣USDC發行商Circle表示，其約400億美元儲備當中的33億美元現金仍存於矽谷銀行，根據FDIC的備忘錄，其標準保險只為存戶的存款提供最高25萬美元擔保。

Circle發布的消息拖累USDC兌美元價格大跌，截至昨晚8時，USDC兌美元跌8%至0.9197美元，Coinbase（美：COIN）亦宣布本周末將暫停USDC與美元的兌換；比特幣（Bitcoin）昨日亦一度跌穿2萬美元水平。

矽谷銀行的客戶串流影音平台Roku（美：ROKU）、借貸俱樂部（美：LC）等數十家公司，透露仍有存款滯留在該行。人力資源平台初創Rippling亦通知客戶，由於平台通過矽谷銀行代發薪金，現已暫停部分薪金處理。

另據外電報道，至少一家初創公司由於無法取出在矽谷銀行的存款支付遣散費，因此暫緩裁員。矽谷銀行事件影響亦不限於美國，英倫銀行計劃將矽谷銀行英國有限公司納入銀行破產管理程序（見另文）。

王良享：對港銀本業影響小

臻享顧問董事總經理王良享認為，由於大量存戶受影響將帶來牽連效應，不排除當地中小型銀行將陷入財困，不過對香港市場影響不大，整體風險仍在可控範圍內。

王良享解釋，由於香港銀行的貸款面廣闊以及存戶多樣化，雖然市場短期內情緒較低迷，或拖累相關股價表現，不過對本業影響小。