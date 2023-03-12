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金管局：矽谷銀行在港只設辦事處

標籤：經濟

【明報專訊】美國矽谷銀行（美：SIVB）（SVB）「爆煲」，其在美國市場以外的業務運作正受到市場注視。該行在大中華區業務大抵運作如常，但是位於英國的業務則納入破產管理程序。彭博報道，該行在加拿大的資產在出事前倍增，位於多倫多的辦事處在剛過去的周五下午已熄燈並關門。

內地與浦發行合資 稱獨立經營

在本港方面，矽谷銀行目前在只設有辦事處。金管局發言人表示，矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，只設有本地代表辦事處，並非認可機構，因此不能在本港經營銀行或接受存款業務。發言人又稱，注意到海外監管機構對銀行的行動，會繼續關注事件發展。

矽谷銀行目前在中國內地主要與浦東發展銀行（滬：600000）合資成立浦發硅谷銀行，各佔50%股權，截至2021年度淨利潤達5125萬元人民幣。浦發硅谷銀行在網上發公告指出，該行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表，並按照內地法律法規規範穩健經營。美國矽谷銀行亦在上海自行成立盛維創業投資管理（上海）及硅谷科創商務顧問（北京），目前未見有資料交代兩間公司最新經營狀况。

英業務納入破產管理程序

至於其他地區業務方面，該行在英國的子行表示，與審慎監管局討論後，擬在周日晚起將業務納入破產管理程序，職員會與客戶去聯繫。在加拿大方面，根據彭博報道，該行在出事前其資產負債表去年已按年倍增至3.14億加元。SVB出事的消息一出，更拖累到加國當地銀行的市值在過去4日內大減142億美元。