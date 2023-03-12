美債跌價致巨額減值肇禍

客戶存款倍增 資金投資美長債

彭博報道，矽谷銀行在2021年3月，按年獲客戶存入的存款倍增，由此前一年的620億美元，大增至1240億美元，同一時期比龍頭行之一的摩根大通及加州同業第一共和銀行所錄得的24%及36.5%的存款增幅為高。該行及後將該等存款資金用於投資美國長債。但是碰正債價受壓，其要為持有到期的金融資產作巨額減值150億美元，幾乎全將其162億美元的股本蠶食掉。評級機構穆迪指出 該等未變現虧損，將對該行的信貸評級調低，構成嚴重風險，並因此將該行逐步送向風眼。

儘管矽谷銀行同時集資及減持債券投資，又向大客大派定心丸，但是彭博報道指一切來得太遲，其引述The Bancorp前主席Daniel Cohen稱，銀行家常高估客戶的忠心程度。及後有客戶開始着從該行搬錢，但是連續兩日在官網輸入指令也未能成事。隨着矽谷銀行股價急跌六成，叫停股本集資，最終觸發危機。據彭博報道，就算該行覓得買家，亦要低價售產，最終能否發薪也成疑。