美股周五受壓 三大指數全周累跌逾4%

矽谷銀行業務專注於矽谷和科技初創企業，科技股上周五亦普遍受壓，納指收市跌1.76%，收報11,138點；標指亦跌1.45%，收報3861點。

一周累計以納指跌幅最大，跌4.71%；道指及標指亦分別瀉4.44%及4.55%，其中道指為去年6月以來表現最差的一周。

恒指夜期上周五收報19,329點，升28點，較恒指收市高水9點，成交25,801張。港股ADR比例指數收市報19,274點，跌0.23%，匯控（0005）ADR收市折合報55.44港元，較港收市價跌1.7%；建行（0939）及工行（1398）ADR亦受壓，較港收市價齊跌0.3%。

分析：乏好消息 港股難估底

第一上海首席策略師葉尚志認為，矽谷銀行事件不單反映了美國經濟欠佳，全球經濟亦具挑戰性，與此同時美國繼續加息，市場亦更憂慮銀行流動性，憂慮有機會牽連至香港銀行業，擔心上市銀行如匯控等亦出現類似情况。

葉尚志又稱，現時港股技術走勢轉差，原本已呈現弱勢，預計未來恒指將繼續尋底，加上兩會行情已過，在沒有好消息加持之下，難以估底「19,000點或18,000點亦有機會（觸及）」。