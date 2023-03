薛偉傑：ChatGPT熱潮 FevaWorks推證書課程

【明報專訊】由OpenAI開發的人工智能聊天軟件ChatGPT熱爆全球,兩個月在全球吸引超過1億人註冊成為用戶。專門開設電腦軟件課程的FevaWorks亦想趁着這股熱潮分一杯羹搵真銀,在近期推出兩個相關課程。其中一個課程稱為Certificate in ChatGPT for Digital and Content Marketing,可以直譯為「ChatGPT數碼及內容行銷證書」,收費4000元。另一個課程稱為Certificate in Azure OpenAI,收費為5000元。