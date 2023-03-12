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薛偉傑：ChatGPT熱潮 FevaWorks推證書課程

【明報專訊】由OpenAI開發的人工智能聊天軟件ChatGPT熱爆全球，兩個月在全球吸引超過1億人註冊成為用戶。專門開設電腦軟件課程的FevaWorks亦想趁着這股熱潮分一杯羹搵真銀，在近期推出兩個相關課程。其中一個課程稱為Certificate in ChatGPT for Digital and Content Marketing，可以直譯為「ChatGPT數碼及內容行銷證書」，收費4000元。另一個課程稱為Certificate in Azure OpenAI，收費為5000元。

另外，全渠道對話營銷方案供應商Omnichat近日表示，已經推出整合了ChatGPT 3.5的技術的全新聊天機器人Omni AI，將人工智能延伸至橫跨WhatsApp、LINE、facebook Messenger、Instagram等多個社交媒體。

跨平台IM服務整合ChatGPT

憑藉先進的AI語言模型，Omni AI 可以為零售品牌等擔任虛擬助理的角色，快速處理顧客查詢和產品推薦。Omnichat還聲言，在今年內會將服務覆蓋範圍由亞太區擴展到全球，亦計劃進行新一輪融資。借助ChatGPT的技術，未來的目標是成為亞洲第一家估值達到100億美元的「軟件即服務」（SaaS）公司。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]