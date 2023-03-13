重新適應復常 調配人手最困難

對於放寬防疫限制和中港兩地開放通關，他認為對社企本來的業務影響不大，因為餐廳只對員工和會員開放，零售亦主要面向本地市場。社企的生意亦只有遇到季節訂單時，因應較多聚會而有較高銷售，但受到產品是人手製作、未能大規模生產所限，銷售額突然飈升是沒可能。

大埔原址租用土地 拓園藝新業務

然而，匡智會助理總幹事（機構行政）黃碧君表示，疫下受到捐贈者贊助，讓社企能夠維持一貫經營的狀况，毋須裁員、減薪、凍薪等。而在捐贈者的支持下，她與團隊更商量自動化烘焙廠房的流程，讓員工學習使用機器生產，以適應商業社會的生產變動。該社企同時發現近來市場對園藝的需求漸增，已有商界人士提出需要相關的人力資源，故該社企透過在大埔原址向政府租用的土地上，擴充並發展園藝新業務，教授員工處理園藝的技巧。