美下周議息 港銀或跟加

星展：視乎PPI及CPI數據

據芝加哥商品交易所（CME）對美息走勢預測，公布非農就業數據後當日，於本月加息0.25厘的機會率再回升至近六成，加息0.5厘為四成，反映當時市場對美聯儲加息預期略降溫。美元指數回落至104水平，港匯稍為轉強，周五收報7.8466元，升值32點子。另早前美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論令港元拆息持續向上，一個月拆息於上周五連升6日報3.45厘。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示目前該行仍維持3月及5月各加息0.25厘並完結整個加息周期，至今年底利率維持5.25厘。今個星期美國將公布PPI及CPI等重要指標，若數據仍超出預期，今次加息則可能達0.5厘。

儲局倘助SVB 意味又放水

馭風聯合創辦人及投資總監馮宏遠稱，雖然非農數據好過預期，勞工市場走勢仍需多兩至三個月指標作參考。他又提到SVB爆煲事件，若美聯儲採取實質援助措施如為銀行提供融資，則意味着再度放水，但料影響較為短期。整體而言，他認為美國金融體系較為健全，仍可承受較高利率上行，料最緊縮情况下利率可高見7厘。

至於上月美國加息後，本港未有跟隨上調P。李若凡預期，今次港銀將會調升0.125厘，下一次則有機會上調0.125或0.25厘，視乎港美息差及銀行體系結餘水平。她稱，於3月季結時間，投機者一般比較謹慎，料港匯未會明顯轉弱，至4月金管局才有可能需要出手入市。馮宏遠則表示，若金管局接錢致銀行結餘大幅縮減，港銀則需要加息，料P仍有輕微上調空間。他認為，港銀取態較為保守，傾向盡量不加P以穩住樓市，不希望樓市再出現大跌。