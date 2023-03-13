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高盛：美GDP續升 美股難大跌

【明報專訊】美股三大指數上周均顯著下跌，例如標指便急挫4.55%，收報3861點（見圖），不少投資者關心美股後市何去何從，高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer表示，該行預期美國GDP今年按年維持增長，故此予標指合理值為4000點，惟假如美國經濟出現衰退，該合理值將下調10%至15%；高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）則認為，即使美股轉弱，亞太區股市料會有相對較佳表現，尤其是內地A股與美股關連性一向較低，值得留意。

被記者問及，近日美股表現疲弱，後市會否繼續尋底，本季會否有撈底機會？高盛Peter Oppenheimer表示，美股是次調整，主要是反映息口有必要繼續上升、貨幣政策將繼續收緊：「兩個月前市場還反映息率將於5厘見頂，而且下半年有機會減息，現時已轉為預測有機會繼續加息，息口會在更長時間內更高（higher for longer），故此我們預期股市將會轉趨平穩，標指會在4000點左右上落」。

根據Oppenheimer的同事、高盛全球首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）的預測，美國經濟今年底通脹按年增長率料回落至3%，GDP全年按年增長1.7%，可望實現軟着陸。

經濟衰退政府停擺成美股風險

Oppenheimer表示，目前部分投資者的關注是，假如聯儲局繼續加息，美國經濟將出現衰退，這並非高盛的觀點；但他亦補充，假如美國經濟衰退的話，企業盈利料將下跌10%至15%，股市亦會有相若的跌幅。

另外，Oppenheimer提醒，美股面對另一潛在風險是，白宮今年稍後時間向國會申請提高國債上限時，會否不獲通過，導致政府出現停擺。而值得注意的是，今年美國政壇與2011年有不少相同之處，例如同樣由民主黨人出任總統，同樣民主黨未能控制國會，翌年亦同樣是總統大選年。

三大理由亞太股市料跑贏美股

記者請教高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe），假如美股在未來數月繼續出現調整的話，非美股、例如亞太區股市會否跟隨呢？

慕天輝表示，1990年代以來，美股標指有26次出現10%或以上跌幅的情况，當時亞太區股市、包括中國股市通常都會跟隨調整，若標指今年也出現10%以上的跌幅，他覺得有三大理由支持亞太區股市跑贏美股，包括：（1）經濟增長較強；（2）估值較低；（3）盈利增長較佳。他又提到，期內每逢美股出現調整，澳洲股市往往跟跌，關連性屬最強，而內地A股的關連性則最弱。

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