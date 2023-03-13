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瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好

【明報專訊】瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊（圖）指出，內地A股上月以來出現調整，屬1月上升後正常的獲利回吐，而向前望的話，盈利增長及估值上調均可支持A股向好：「我們對今年盈利預測放在15%甚至更高，此增長率比前兩年均好不少；而去年A股估值最大跌幅達到25%，主要原因是疫情影響及房地產出現比較明顯的下行趨勢，令流動性收緊及信心缺失，而這些負面因素現已出現非常明顯的好轉；這並不是說投資者的信心馬上就會好轉，只是有一部分好轉，但沒有恢復到歷史平均水平，更不要說恢復到非常好的水平」。

看好消費電池軟件股

板塊方面，孟磊看好消費股，把可選消費放在最首推的位置：「A股這邊可選消費主要包括旅遊及家電；大型家電和房地產周期有一定掛鈎，但更多的還是受益於疫情後、大家開始更願意消費，而且它是總體估值比較低的板塊。在食品飲料當中的白酒依然是我們比較看好的主線，食品飲料作為必需消費，相對來說彈性沒有可選消費這麼大，但是白酒的彈性依然還是比較明顯的。另一方面，像啤酒、調味品年初至今是跑輸指數，所以有一個往後追上的動力」。另外，他亦看好個別增長股，例如新能源電池產業鏈及電腦軟件股等等。

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