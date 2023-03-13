瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好

看好消費電池軟件股

板塊方面，孟磊看好消費股，把可選消費放在最首推的位置：「A股這邊可選消費主要包括旅遊及家電；大型家電和房地產周期有一定掛鈎，但更多的還是受益於疫情後、大家開始更願意消費，而且它是總體估值比較低的板塊。在食品飲料當中的白酒依然是我們比較看好的主線，食品飲料作為必需消費，相對來說彈性沒有可選消費這麼大，但是白酒的彈性依然還是比較明顯的。另一方面，像啤酒、調味品年初至今是跑輸指數，所以有一個往後追上的動力」。另外，他亦看好個別增長股，例如新能源電池產業鏈及電腦軟件股等等。

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