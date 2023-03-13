全球大勢所趨 歐美早行實名制

新加坡要求更嚴格

早在2012年，美國證監會則採納《1934年證券交易法》第613條規則，賦權監管機構設立綜合審計追蹤系統，在所有美國市場上收集並識別出所有交易所上市證券及股票期權的交易指令和執行情况，並就監察交易指令活動數據設立連結客戶和帳戶資料的中央資料庫。在中央資料庫內，根據券商按法例規定提供的客戶姓名、地址和出生年份等個人身分識別資料，每名客戶將獲編配獨特的客戶識別碼。即使客戶在不同券商設有多個帳戶，亦只會獲編配一個相同的識別碼。

歐盟則自2018年1月3日起，採納《金融工具市場指令II》，其中一項主要措施便是客戶識別碼。與客戶接洽的實體或交易平台營辦商須向相關監管機構匯報最終客戶的身分，並須就每宗交易匯報客戶身分識別資料，列入交易指令之內。澳洲於2013至2014年，分階段實施客戶識別碼制度的的滙報客戶身分識別要求大致相同。

新加坡對客戶身分識別要求，更不限於證券交易，同時包括衍生工具交易。