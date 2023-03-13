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廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏

【明報專訊】除了運到堆填區掩埋和焚化爐燒毀之外，廚餘的處理方法主要是製造肥料和魚糧。但肥料的價值有限，而且在本港往往供過於求。用廚餘製造魚糧就等於重新進入食物鏈，衛生和營養要求頗高，製造時必須加入大量魚粉。兩個方案都有缺點和局限。有本地初創公司就認為，應該利用廚餘製造用途更廣泛的「生物表面活性劑」，那才是現實可行兼高增值的解決方案。

明報記者 薛偉傑 攝影 蘇智鑫

永澄生物科技有限公司（V-surf Limited）共同創辦人杜銘灝表示，利用廚餘製造「生物表面活性劑」，是很新的課題，大約近5年才有人提出，至今似乎還未有機構能夠真正投產。

簡單來說，表面活性劑的分子都是兩親分子，即是其分子的一端是親水基團，另一端是親油疏水基團。但現時的表面活性劑大多是化學合成，其原材料主要是石化產品，會破壞環境。「生物表面活性劑」則是泛指來自微生物（包括其代謝物）、非化學合成的表面活性劑。生物表面活性劑的優點是可以生物降解，無毒性或低毒性，對皮膚溫和不刺激，對環境的影響較小，不像化學合成的表面活性劑般會污染環境。

成本效益勝造肥料

他們3年前開始研究，利用嶄新發酵技術和下游加工技術，將廚餘（包括煮食後的油）製成一種最常用、稱為「槐醣脂」（Lactonic Sophorolipid）的生物表面活性劑。這最初其實是源於杜銘灝的博士學位功課，但他研究下來，覺得可行性高及具商業價值，所以索性成立公司，希望將之商業化。

表面活性劑可應用在洗手液、清潔劑、洗頭水、洗衣液、衣物柔順劑、化妝品、化油劑等多種個人護理產品和工業產品，通常只需10%至20%（有些更低至5%）成分比例就能夠發揮作用。此外，槐醣脂更具有天然抗菌功能，可應用於牙膏和漱口水等口腔衛生產品。所以，將廚餘製成槐醣脂的商業價值，遠遠高過製成肥料。

每噸廚餘可製200升槐醣脂

杜銘灝表示，該公司的技術方案的第一步，是加入催化劑，對廚餘做為1日的水解。經過這個過程後，廚餘三分之一會變成固體，三分之二為液體（塑料容器等可以在水解之前或之後移除）。那些固體不會再產生多少沼氣，可以運到堆填區掩埋，或者運到焚化爐燒毀。第二步，是將剩下的液體過濾細菌，注入發酵器，然後加入某種微生物，發酵不超過7日。其間須維持固定的溫度和濕度，以及不斷攪拌。最後，提取浮在液體上面的槐醣脂，再使用物理方式提純（不使用化學溶劑）。

槐醣脂的工業價格比化學合成的表面活性劑高出以倍計。但該公司估計，若採用其自行研究的技術方案，每噸廚餘可以製造出大約200公升的槐醣脂。成本方面，只會比化學合成的表面活性劑高出約一半，長遠更有可能下降至和後者相若的水平。

擬在環保園設廠投產

該公司亦可以有多個收入來源，包括：出售槐醣脂給其他廠商，利用槐醣脂自行製造和推出洗手液和洗碗液等產品，又或者為其他公司貼牌生產。當然，還可以收取政府資助處理廚餘。此外，亦可以將該公司的技術授權給外國公司使用。該公司估計，若自行利用廚餘製成的槐醣脂來製造洗手液推出市場，打出環保、可降解等口號，走略為中高檔的路線，以每瓶400毫升賣16元，應該有相當不錯的競爭力和利潤。不過，相信大部分收入會來自B2B方面，來自B2C的收入比例會較低。

該公司早前已分別獲城大的HK Tech 300計劃資助，以及科技園的IDEATION種子資金資助。現時已完成了絕大部分研發工作，並已開始從個別食品廠收集小量廚餘試製樣本，以及接觸投資者，希望一年後開始量產。

機器方面，估計只需要投資200萬至300萬元。反而廠房面積至少需要4萬多呎，才較難解決。所以，他們希望能夠在屯門環保園內設廠。

[新經濟新天地]