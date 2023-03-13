林嘉文：利用美元反彈增持外幣

【明報專訊】近日聯儲局主席鮑威爾表示最終利率或需加至比原先預期更高水平後，市場對美國加息預期再度回升，但其他主要央行會否跟隨卻存在變數。近日澳元及加元兩隻商品貨幣的所屬央行均完成議息會議，相關結果及央行言論值得投資者留意。
其中加拿大央行在近9次的議息會議中首次選擇維持利率不變，推動美元兌加元升至1.38之上，是自2022年10月以來的最高水平。儘管加拿大央行行長麥克勒姆認為未來有可能加息，但同時表示大多數指標支持該行在較長一段時間內暫停加息，這或許會推動美元兌加元在未來幾周進一步上試2022年高位1.3977。
澳洲方面，澳洲央行雖然近日加息25個基點，表面上較加拿大偏鷹，但央行行長洛威在其前瞻性指引中表現出偏鴿的態度，導致市場大幅調低澳洲的加息預期。然而，策略上由於澳元兌美元似乎遭到過度拋售，在未有反彈誘因的前提下，澳元兌美元料會在0.66至0.68之間整固一段時間，儘管中國經濟增長反彈有望幫助澳元，但或會被美元與澳元利差擴大所抵銷。
相比之下，鮑威爾近日的講話無疑更為偏鷹，但他強調是否加快加息、或加息至更高仍需取決於數據。雖然如此，相關言論已足以讓美匯指數反彈至104.7阻力之上，並升至1月6日以來的最高水平。若果美國出現更多強勁的就業數據，可能會將美匯指數推向107.1阻力，不過要進一步升穿該位置，筆者認為暫時缺乏足夠的催化因素。因此，筆者反而考慮利用任何美元反彈去增持外幣，例如是藉着賣出美元去建立歐元兌美元的長倉。
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