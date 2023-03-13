許健生：數據成地球上最珍貴資源

數據是一種寶貴的資源，對於現代社會的各行各業都有着重要的影響。在當今數字化的時代，數據更是成為了企業競爭的重要戰略資源。企業若要在競爭劇烈的市場突圍而出，必須認知數據的重要性。

在現代企業中，數據可以幫助企業更好地了解市場需求、客戶行為和競爭對手等信息，進而制定更有效的商業策略。通過對市場數據的分析，企業可以了解市場趨勢、客戶需求和競爭環境，從而制定更加符合市場需求的產品和服務。此外，數據還可以幫助企業更好地了解客戶行為，從而制定更有效的銷售策略和營銷方案。最重要的是，數據可以幫助企業更好地了解競爭對手的策略和行為，從而制定更加有效的競爭策略。

筆者的業務中也涉獵跨境電商銷售，很多香港中小企老闆誤解產品放在國內的大平台就會自自然然得到顧客的垂青，這是一個很美麗的誤會。作為一個專業的代運營商（TP），我們首先要根據產品的規格、希望銷售價錢、銷售季節及用戶畫像等參數一併進行數據分析並進行銷售策略優化，之後才開始制定銷售方案、定價調節，就連什麼時候做網上直播，也要根據品類每日在那個時段最多瀏覽人數才會按時上線。而作為預熱的視頻也要做A B Test 測試，根據數據確認那一個比較受歡迎才會投放廣告在開播前作引流之用。所有準備工作都是根據數據來決定的。

助企業制定更有效管理策略

數據對企業經營同樣非常重要，因為它可以幫助企業更好地了解其經營狀况和問題，從而制定更有效的管理策略。通過對企業內部的數據進行分析，企業可以了解其經營狀况和問題，比如生產效率、成本控制和資源利用等方面。此外，數據還可以幫助企業更好地了解員工和客戶的滿意度，從而制定更有效的人力資源管理策略和客戶關係管理策略。最重要的是，數據還可以幫助企業更好地了解其資產和負債情况，從而制定更加有效的財務管理策略。

數據在現代企業中的應用愈來愈廣泛。隨着人工智能和機器學習等技術的發展，數據分析的能力也得到了更大的提高。企業可以通過應用數據分析技術，實現更加精確的市場預測、更快的產品開發和更有效的營銷策略。此外，數據還可以幫助企業實現更高效的供應鏈管理，包括生產計劃、物流管理和庫存管理等方面。

而金融科技Fintech是利用各種科技；當中包括人工智能技術、數據科學技術、統計學習技術、數據分析和挖掘技術、數據可視化技術、數據庫技術、數據平台技術等，來服務金融業務和數據以創造商業價值的系統化過程。筆者最近認識了一家以色列的數據分析機構Fintica，他們的數據分析團隊包括有來自美國及以色列的數據科學家和數據工程師。其數據智能分析系統可準確地分析傳統金融產品以至數字藏品、NFT等新興數字資產的走勢、波動、及預測未來的趨勢。Fintica的客戶已遍佈日本、南非、歐洲等傳統及新興金融機構。他們正考慮設立亞洲總部，初步選址新加坡，但筆者也極力游說像這樣高科技含量的機構能考慮落户香港，相信對香港在數據分析的領域及新興金融科技發展有一定的助力。

然而，要實現數據的真正價值，企業需要具備相應的數據分析能力和技術支持。企業需要投資建立一個完整的數據分析系統，包括數據收集、數據清洗、數據存儲和數據分析等方面。此外，企業還需要培養一支具備數據分析能力和技術支持的專業團隊，並且不斷更新數據分析技術和工具，以應對市場和技術的變化。企業在處理數據時需要遵循科學的方法和注意數據安全性，確保數據質量，選擇合適的數據分析方法和利用數據可視化工具等，以實現更準確和有效的數據分析結果，從而提高企業的競爭力和創新能力。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]