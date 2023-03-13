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何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468

標籤：何啟聰

【明報專訊】市場關注美國金融業的風險，外圍股市急跌，港股上周五跟隨向下，恒指低位曾跌逾640點，一度失守19,300點水平，收市跌逾600點，連跌4個交易日，並跌至今年以來最低水平。向上兩萬點關口或已建成阻力，並留意萬九點關口能否為大市帶來支持。

阿里巴巴（9988）跌勢持續，上周五曾急跌逾4%，跌至81元的逾3個月低位，收市維持近4%跌幅，80元關口支持或不容有失。資金近期已進一步向下換馬，減低價外幅度。看好或可考慮阿里認購證26662，行使價86.93元，2023年10月到期，實際槓桿約3.8倍。或阿里牛證63468，收回價72元，行使價70元，槓桿比率約6.9倍。

中移動（0941）過去一段時間累積升幅較大，價外認購證的面值依然較高，新建倉資金轉投中距離牛證，以便控制注碼。看好或可考慮中移牛證54835，收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約20倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]