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摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675

【明報專訊】美股上周反覆向下，聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會發表「鷹派」言論，指美國利率見頂水平或高於預期。市場憂慮聯儲局持續收緊或會影響經濟，道指失守近期低位32,500點水平，下破了自去年11月以來形成的上落區間，同時失守200天線。

繼就業報告後，市場將聚焦美國本周二公布的通脹數據，據彭博綜合市場預測，預料2月份CPI按年仍將錄得6%升幅，投資者將以此評估聯儲局月底的加息幅度。

摩根大通資金流數據顯示，淡友上周五傾向換馬追沽，部分遠價熊有資金先行平倉，較貼價熊則獲資金淨買入。如投資者希望於通脹數據公布前進場部署，博反彈可留意道指牛（49638），收回價31,200點，實際槓桿約25倍；如認為後市仍有下跌空間可留意道指熊（49675），收回價33,900點，實際槓桿約13倍。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]