陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強

里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，通脹雖可能已經見頂，或不會迅速回落，跌至2%的目標需時，聯儲局需要進一步審慎加息。通脹頑強，聯邦基金利率或要升至較市場預期為高的5.5厘至5.75厘，預計今年不會減息。

三藩市聯邦儲備銀行行長戴利表示，聯儲局有需要進一步加息，令基準利率峰值介乎5厘至5.5厘，並維持在高位一段較長時間，以應對通脹。戴利指出，近期數據反映包括貨品、房屋及其他服務等影響通脹環節均保持動力，令通脹高企。去通脹化進展緩慢，聯儲局仍有很多工作有待完成，才可以壓抑通脹回落至指標水平。

聯儲局2月把加息幅度由0.5厘降至0.25厘是合適的，短期仍須持續加息。戴利的看法是利率峰值要處於5厘至5.5厘，才可以對通脹產生限制性作用。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯認為，聯儲局需要進一步加息，以降低高通脹。當達到停止加息水平時，或需要保持利率一段較長時間，並認為加息或會一定程度削弱就業市場。

儘管聯儲局仍會加息，但香港樓市以至美國、日本等地股市經已擺脫早前弱勢，狀態回勇。只要美國通脹在高息壓制之下回落，明年減息可能性就大大提高。投資是長線為主，尤其是香港供樓一般是二三十年，加上樓市有多種印花稅辣招，經已無甚炒樓機會，入市者都為長線投資者，短炒機會小。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]