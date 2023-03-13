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廖偉強：樓市「局部性」小陽春

標籤：廖偉強

【明報專訊】樓市在近月明顯轉旺，這都是得益於內地與本港恢復通關、香港對疫情防控措施鬆綁，以及香港政府推出一系列推動經濟及搶人才的措施。市民大眾都預期，經濟民生可以逐步好轉過來，樓市買家的入市意欲也變得高漲，「寧買當頭起」的心態下，交投亦變得熱鬧。

3月另一大事是政府終於撤銷口罩令，標誌着3年疫情過去，香港已全方位復常，香港人終於可在公眾場合「無遮無掩」地呼吸新鮮空氣。各行各業的生意亦開始出現報復式反彈，最明顯莫過於旅遊業及餐飲業；稍有名聲及品質有保證的餐廳，現在已經不容易訂位了，而一些大眾化的食肆，也時有人龍排隊；這些曾經是香港的日常景象，如今又重現眼前。

地產代理的生意受惠於樓市復蘇，生意增加，業界亦開始積極增聘人手，但暫時來說，成效似乎不及於其他同步復蘇的行業。事實上，香港在這幾年之間流失了大量人口，勞工市場已今非昔比。

所以，在這次經濟谷底回升時，各行各業都面對人手短缺，其他行業增加人手的同時，新聘員工的收入很快就同步提升；反觀新入職的地產代理，則須經歷一段時間及過程，才開始有回報。在目前各行各業趁通關「搵快錢」的氛圍下，地產代理去招攬人才，顯然沒有太大優勢。

3月份各家地產代理公司都認為有機會出現樓市小陽春，在人手不足的情况之下，更如熱鍋上螞蟻。筆者認為過去幾年，香港經濟遭重創，要完全康復始終需要時間，所以，樓市也不容易在短暫時間內出現全方位的大旺市。所以今次有機會出現的小陽春，會是「局部性」的市場出現旺市，並非一個全方位的樓市小陽春。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]