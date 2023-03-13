布少明：股市波動 磚頭成「避風港」

雖然近日香港股市波動加劇，或會令部分買家憂慮影響整體投資氛圍，拖累樓市向下，但筆者認為這未免過分演繹。因為最近本港經濟正明顯復蘇，失業情况持續改善，各行各業重現生氣，在經濟大環境向好下，股市波動未必影響投資氣氛，惟這可能觸發市民新一輪的「套股換樓」潮。

股市波動難免令投資者人心虛怯，規避風險屬理所當然。目前已止跌回穩並處於旺勢的香港樓市，自然「當仁不讓」成為資金「避風港」的首選之一。除非負面因素擴大，或港股進一步大瀉，否則短期波動不會波及樓市，反而可能加速買家「套股換樓」的決定。

此外，上文提及本港失業情况持續改善，最新失業率已進一步回落至3.4%水平，即將「回到疫情前」。筆者曾一再提及失業率與樓市升跌之間的關係，在此不贅，在目前就業情况理想下，普遍市民供得起樓，勢有助帶動樓市做好。

另外，自從內地與本港恢復通關及公布一系列「搶人才」計劃後後，觸發不少內地、海外投資者或「新香港人」陸續重返香本港樓市，促使上月辣稅成交大增。上月反映非本地或公司買家入市個案的買家印花稅（BSD）成交共有61宗，不但較1月份34宗急升近八成，創8個月新高。

愈來愈多數據及迹象顯示樓市正處於「蓄力再上」的階段，相信只待利好消息進一步出台，或一眾新盤向隅客慢慢回流二手市場，屆時樓市將出現一手、二手同步向好的局面。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]