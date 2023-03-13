moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

布少明：股市波動 磚頭成「避風港」

標籤：布少明

【明報專訊】踏入3月份樓市陽春旺勢進一步爆發，多個矚目新盤推出，個個賣得「滿堂紅」，彰顯市場豐盛的購買力。一手熱銷的同時，雖則近日二手交投陷入整固，但表現仍屬不俗。

雖然近日香港股市波動加劇，或會令部分買家憂慮影響整體投資氛圍，拖累樓市向下，但筆者認為這未免過分演繹。因為最近本港經濟正明顯復蘇，失業情况持續改善，各行各業重現生氣，在經濟大環境向好下，股市波動未必影響投資氣氛，惟這可能觸發市民新一輪的「套股換樓」潮。

股市波動難免令投資者人心虛怯，規避風險屬理所當然。目前已止跌回穩並處於旺勢的香港樓市，自然「當仁不讓」成為資金「避風港」的首選之一。除非負面因素擴大，或港股進一步大瀉，否則短期波動不會波及樓市，反而可能加速買家「套股換樓」的決定。

此外，上文提及本港失業情况持續改善，最新失業率已進一步回落至3.4%水平，即將「回到疫情前」。筆者曾一再提及失業率與樓市升跌之間的關係，在此不贅，在目前就業情况理想下，普遍市民供得起樓，勢有助帶動樓市做好。

另外，自從內地與本港恢復通關及公布一系列「搶人才」計劃後後，觸發不少內地、海外投資者或「新香港人」陸續重返香本港樓市，促使上月辣稅成交大增。上月反映非本地或公司買家入市個案的買家印花稅（BSD）成交共有61宗，不但較1月份34宗急升近八成，創8個月新高。

愈來愈多數據及迹象顯示樓市正處於「蓄力再上」的階段，相信只待利好消息進一步出台，或一眾新盤向隅客慢慢回流二手市場，屆時樓市將出現一手、二手同步向好的局面。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]