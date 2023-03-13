馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」

日前，稅務局公布2月份的3項住宅辣稅個案（包括15%新住宅印花稅、BSD及SSD）數據共錄234宗，按月增加77宗，升幅約49%，當中反映投資者入市的15%住宅印花稅（即DSD及AVD）個案按月亦見上升，2月相關個案錄163宗，較1月108宗按月升約50.9%，亦創半年新高，期內涉及相關稅款約3.72億元，按月升約57.7%。在全面通關的帶動下，本港經濟逐步改善，樓市氣氛轉旺，增加長線投資者入市意欲，成為15%新住宅印花稅個案上升的動力。

自內地與香港全面通關後，資金逐步重臨，為本港經濟及樓市帶來新資金。因過去數年已積壓了一定的購買力，相信有不少內地買家在通關後將陸續來港置業；另外，隨着政府積極在各地引進專才來港，事實上，近月新盤及二手市場已強勢起動。

去年發布《施政報告》中提及合資格來港的人才在港居住滿7年後可申請退還已繳付的置業印花稅，為準新香港人帶來置業誘因。該項措施不但有助本港經濟，更為豪宅帶來動力，更重要是該措施有助滿足高收入人才來的置業需求，相關措施出台後，加上全面通關復常，本港豪宅交投漸趨活躍，有發展商亦推出豪宅單位應市，銷情不俗。相信未來資金將會加快流入本港，無論新盤、二手抑或豪宅市場交投亦將進一步轉旺，樓市首季將現「價量齊升」格局。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]