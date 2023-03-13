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投資灣區車位 退休獲被動收入

【明報專訊】想財務自由提早退休，最重要的是能建立被動收入，每月不用工作都可有收入。退休策劃最好有被動收入，普遍租金、股息及債息收入也是大家常用被動收入。近年不少「老友記」都考慮選擇在其他大灣區城市退休，享受低成本及較好的居住環境。景博行（香港）國際投資集團創辦人曹景昌表示，具環保概念及成本低的電動車近年興起，而廣州及佛山在市中心的車位嚴重不足，故近年興起投資車位或車位共享服務，亦是被動收入之一。不過，投資物業或車位也要留意相關風險，特別是政策及社區規劃轉變。

明報記者 龍彩霞

退休後沒有工作收入，被動收入可以支持退休人士生活。不少長者對磚頭信心較大，而在內地物業投資則要審慎，特別是地點十分重要。曹景昌表示，在內地投資物業，如果選擇廣州就不要揀細單位，因為當地人收入不俗，不少置業人士要求住宅面積約1000呎以上。

雖然不少投資者以為居住地有鐵路通車後，會帶旺當地樓價。但曹景昌指出二線城市當有鐵路，便會嚮往住在一線城市，例如珠海或惠州等。所以不要以為有鐵路便會增加當地人口，反而可能造就當地人口向外流動。故他較看好有人口增長的城市，而二三線城市置業則要較審慎。

灣區汽車銷量續升 車位需求大

投資物業方面，他較看好大灣區中廣州及佛山的樓市前景，基於廣州及佛山人口保持上升優勢，人口聚集帶動經濟及產業發展，展望廣州樓價在未來3至4年目標升一倍；佛山在4至5年升一倍。樓市回升，在疫情期間不少中產人士為避疫也會購入汽車，事實上過去兩年大灣區汽車銷量持續上升，也造就資產投資機會，車位作為不動產，投資金額少及需求量大，升值潛力高。

2022年底為止，廣州人口1868萬，而佛山人口亦超過香港，達961萬。該兩城市產業獲國家支持，如廣州支柱產業為汽車製造，而佛山支柱產業則是電子產業，故吸引不少年輕人在該兩城市搵工，帶動地產市道。

年輕人對電動車更有偏好，而2022年國內新能源汽車保持增長，其佔汽車市場佔有率急增至25.6%，高於2021年12.1%，曹景昌表示，若以車位作為被動收入，可以選擇有充電設備的車位，以便日後出租或共享車位時更容易。以廣州僑鑫匯悅台的車位為例，去年車位均價198萬元人民幣。他建議，有意入市的買家宜選擇入住率高的屋苑車位，保障租金收入。

電動車受捧 可揀具充電設備車位

而住宅單位和車位比例較低的車場，車位相對的升值潛力亦較高。曹景昌建議投資者可以在一線城市的市中心、入住率高的住宅物業，尋找可以設立共享充電樁及允許經營共享車位的車位做投資，除一般的升值潛力，更有不俗的出租、充電等被動收入。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]