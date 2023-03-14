如何利用大數據及人工智能等工具協助評估企業ESG表現

然而，目前的ESG評級並非毫無瑕疵，存在着數據質量和方法論問題。由於數據來源的限制和缺乏標準化的評估方法，評級結果可能受到不同機構判斷和解釋的影響，從而導致根本性的問題。第一，現時ESG評級百花齊放，缺乏統一標準，不同評級機構如明晟永續指數(MSCI ESG)、道瓊斯可持續發展指數(DJSI)、恆生可持續發展企業指數、Sustainalytics等，皆會自行制定研究及分析框架，評分指標存在差異，導致評級不一致性和可持續投資風險增加。此外，大部分評級同時考慮企業的ESG三大支柱表現，以其平均值或按既定比重匯總成整體評分，計算企業正負面影響時或會相互抵消，從而稀釋評級信息，無法深入挖掘企業在不同方面的表現。若一所企業具有極高的環境風險，其風險可能被高水平的社會及管治表現掩蓋，無助投資者避免潛在ESG風險。而評級的數據收集亦會存在問題，取決於外部信息的收集量及質素，且企業內部信息如ESG報告及公司文件等，可能存在漂綠描述，導致評級結果有所偏頗。

Presented by：WAW Creation

人工智能(AI)及大數據的潛能及實際應用

大數據和人工智能(AI)科技可以有效彌補ESG評級的不足。投資者可按其投資策略及偏好關注的範疇，利用AI從多個資料來源（如新聞、社交媒體、政府報告、非政府機構分析報告等）及過往記錄中挖掘並篩選ESG信息，使用自然語言處理技術(naturallanguage processing)分析非結構化的資料，快速瞭解企業的ESG表現，同時過濾篩掉企業自我美化的漂綠雜訊，緊貼實况，客觀全面地評估企業的表現。大量的數據收集大大增加對標分析的可信度，協助投資者瞭解目標企業對比同行業的ESG表現，特別是當有重大ESG事件時，能快捷地收集及分析資訊，及時進行準確評估。

ESG數據提供商Arabesque AI運用AI引擎和ESG數據分析方法，協助資產管理者自動化整合多個金融和非金融維度和偏好，生成超級定制化的主動投資策略和主題投資組合，包括緩解ESG風險、掌握轉型機遇、符合聯合國可持續發展目標等。另一方面，大灣區碳中和論壇首份「香港上市公司碳中和100強榜單」的篩選，也運用了香港應用科技研究院人工智能ESG報告分析引擎技術，在不到兩小時，將2000多家上市公司的ESG報告進行數據處理，自動抽取和分析關鍵訊息，提高效率和減少人工成本。未來，大數據和AI技術的應用將為可持續投資帶來無限機遇，協助投資者全面了解目標企業在ESG方面的表現，降低投資和漂綠風險。