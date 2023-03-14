匯控1英鎊購矽谷銀行英分行 涉存款67億鎊 CEO：助拓科技生物科學公司

明報記者 歐陽偉昉

匯控行政總裁祈耀年表示，是次收購加強該行在服務科技和生物科學等快速增長企業的能力。不過有意見指出在未有詳細資料公開下，是次象徵式作價有機會反映英國矽谷銀行存在其他問題。

倫敦股價較港低4.5%

據匯控公布截至上周五（3月10日），英國矽谷銀行擁有約55億英鎊（約66.45億美元）貸款和約67億英鎊（約81.13億美元）存款，相對匯控截至去年底的客戶貸存分別有9248.54億和1.57萬億美元。去年英國矽谷銀行除稅前利潤為8800萬英鎊（約1.07億美元），同期匯控則為175.28億美元。匯控表示，交易代價會由現有資源支付，產生收益的最終核算結果將適時公布，該行將在5月2日公布首季季績時，通報交易最新情况。

祈耀年表示，此次收購對該行在英國的業務具有戰略意義。英國矽谷銀行的客戶可以繼續一如以往進行銀行業務，他們的存款受匯控實力和安全所保障。匯控在本港時間早上傳出收購消息，股價低開1.68%惟午市反彈，至下午3時發出公告作實收購，股價曾倒升0.8%，港股收市報56.3元，下跌0.18%。倫敦股價則跟隨歐洲同業下跌，截至晚上9時折合報53.77港元，較港股低收4.49%。

業界：難判斷是否便宜交易

有資深銀行家認為，匯控是次收購是希望吸納更科技業客戶。不過，匯控沒有公布太多英國矽谷銀行的財務資料，如貸款質素和客戶還款能力等，雖然英國矽谷銀行被申請破產並非本身出現不良債權，「但如果貸款質素真是不差，則為何會只以1英鎊出售」。他認為以目前公開資料，難以判斷對匯控而言是否一宗便宜的交易。

英倫銀行同日發出公告，指行動是為穩定英國矽谷銀行，將科技業的衝擊減至最少。該行將取消在上周五公布，在沒有其他進展下，會向法院申請將英國矽谷銀行置於償付能力不足的決定，屆時所有交易會被凍結，單名和聯名戶口只會獲8.5萬和17萬英鎊的保障。Shore Capital分析員Gary Greenwood認為，是次交易對匯控前景預期似乎只影響輕微，為事件最佳的解決方案。