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收購規模小 無礙重心移向亞洲策略

【明報專訊】匯控（0005）公布收購矽谷銀行（美：SIVB）英國子公司，其有形資產（tangible equity）為14億英鎊（約16.95億美元），雖然匯控近年積極出售歐美業務（見表），將資本調至發展亞洲業務，不過以截至去年底匯控有形普通股股東權益1493.55億美元計算，是次收購規模相當小，對匯控業務重心移向亞洲的策略沒大影響。

英財相：確保客戶存款受保護

事實上，矽谷銀行上周六被接管後，英國子公司短短三日獲迅速地處理，與英國政府積極行動，避免該國科技行業受銀行倒閉影響有關。雖然矽谷銀行規模不大，但該銀行專注於初創科技企業貸款和服務。英倫銀行上周五打算向英國法院，申請將英國矽谷銀行破產，屆時將如美國母行相同，銀行將停止付款或接受存款，影響企業的日常現金流。有210名英國科企在上周六向政府發出公開信，表示不少公司使用英國矽谷銀行，他們因此面對「生存威脅」。

英國財相侯偉俊在上周六（11日），已與英倫銀行行長貝利及科技業界代表會面，商討處理辦法，當時他表示正與英倫銀行合作如何避免英國矽谷銀行造成的損害，或最小化相關損失。完成出售英國矽谷銀行後，侯偉俊昨日表示，交易確保了客戶存款受到保護，交易可以照常進行，政府通過迅速行動，實現政府照顧其科技產業的承諾。