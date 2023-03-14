聖諾再鼎百濟嘉和等 指SVB存款佔比小

【明報專訊】矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）（美：SIVB）爆煲事件繼續發酵，昨日再有7家在港上市的公司發公告披露其於SVB的存款數字，另有7家公司發自願公告劃清界線，表明沒在SVB持有現金存款或業務關係，大部分為俗稱「B股」、即未有主營收入盈利的生物醫藥股。