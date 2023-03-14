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美下周不加息機會升 港股彈376點

標籤：經濟

【明報專訊】矽谷銀行事件令加息預期全面降溫，下周加息至少0.25厘的機率，由上周五的100%急降至約六成（截至昨傍晚6時），刺激恒指昨日反彈最多471點，其中騰訊（0700）更一度漲逾半成，帶動恒生科技指數曾升4.5%。證券界人士認為，美國經濟未見轉機，港股昨日只屬技術性反彈，料港股上半年反覆調整，最低或見18,000點。

科網中資電訊濠賭受捧

矽谷銀行突然崩潰，市場憂慮金融風險驟增令加息預期轉弱。據彭博利率期貨數據顯示，市場預期本月加息至少0.25厘的機率，由上周五的100%，降至目前的62.7%，即相當於有37%機率不加息；同期加息0.5厘的機率，更由上周五的33.2%降至0%（見圖）。高盛表示由於3月後太多變數，故撤回美聯儲於下周會議加息0.25厘的預測，但維持5月、6月、7月各加0.25厘的預測。

隨着加息預期降溫，昨日港股借勢反彈。恒指高開91點，早段直衝全日最高位19,719點，大漲471點，午後升幅收窄，但仍收漲376點或近2%，報19,695點。交投稍趨活躍，大市成交額回升至1451.9億元。國指漲144點或2.2%，收報6590點，恒生科技指數則漲109點或2.9%，收報3891點，兩者均跑贏恒指。

對息口敏感的藍籌科網股全線上漲（見表），騰訊（0700）漲約4%；百度（9888）、阿里巴巴（9988）分別升3.5%與2.6%；嗶哩嗶哩（9626）則大漲逾一成。

三大中資電訊股延續升勢，漲4.6%至6.4%，中移動（0941）創3年高位，中電信（0728）更創8年高位。三桶油亦漲約4%至6%。濠賭股強勢，銀娛（0027）、澳博（0880）、永利（1128）升逾3%；金沙（1928）、新濠國際（0200）分別升4.2%與5.2%；美高梅（2282）漲逾7%。

專家料只技術性反彈

第一上海首席策略師葉尚志分析，港股上周連跌4日，相信昨日只是技術性反彈，因美國經濟仍問題纏身。他預料，今年上半年港股繼續反覆調整，上落區間介乎18,000點至21,600點，目前仍有機會向下調整。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，矽谷銀行問題大致解決，市場普遍預期本月加息最多0.25厘，加上恒指18,000至19,000點範圍為支持，故昨日港股反彈，隨着中國政府人事已經落實，料港股有機會繼續反彈。

昨日北水南下合計淨買入3.44億元，連續第4日淨買入累計流入98.43億元；南水北上則淨買入27.7億元人民幣，終止連續4日淨賣出。