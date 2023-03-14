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港匯轉強曾見7.8372 拆息續向上

【明報專訊】矽谷銀行（簡稱SVB）（美：SIVB）事件令美國加息預期大幅降溫，美匯指數亦轉弱，降至近月新低，曾低見103.683，至昨晚8時許微升至104.062水平。亞洲貨幣普遍回升，港元轉強曾見7.8372，創大半個月新高；在岸人民幣昨曾見6.8578元兌1美元，創逾1星期新高。

美匯指數降至近月新低

不過，港元拆息未見顯著回落，1個月、3個月及6個月拆息繼續向上，昨分別報3.49958厘、3.76536厘及4.40667厘，1個月HIBOR累計已連升7日。此外，資金繼續避險湧向美債，美國2年期國債孳息連跌3個交易日，至昨晚8時許一度跌至4.0594厘水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，雖然SVB事件或引來其他銀行陷入危機，不過美聯儲為控制通脹及實現全民就業而加息，因此現時仍有加息空間，相信短期內市場難以取得共識，預計美元匯價將呈長期波動，短期有機會向下行。

他又稱，由於SVB爆煲未構成系統性風險，美聯儲未必因此讓步放棄加息控制通脹，不過加息0.5厘的機會已大幅減少，相信美國加息周期已接近尾聲，本月將會加息0.25厘。此外，上月美國加息後，本港大型銀行未有跟隨上調最優惠利率（P），林俊泓預計，香港銀行上次未有加P，除非港元拆息突然抽高，一般而言很少會再跟加息。