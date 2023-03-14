moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

平醫虧損收窄61%至6億 管理層：穩步增毛利率

【明報專訊】平安好醫生（1833）公布全年業績，受銷售及營銷費用按年減少37.1%至11.05億元（人民幣，下同）帶動，去年毛利率按年增加4個百分點至27.3%，淨虧損按年收窄60.5%至6.08億元。對於扭虧為盈的預期時間，資深副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，公司一直改善業務結構，穩步提升毛利率，管理層對業務發展和財務表現充滿信心。她稱，目前該行業務發展和財務表現符合預期，相信不久可給市場滿意答案。

營銷費用按年減37%

去年平醫收入按年減少16%至61.6億元，不過營業成本降20.5%至44.75億元，毛利則只降1.3%。加上銷售和營銷費用，和管理費用按年降5.3%至17.48億元，帶動去年淨虧損減少。臧珞琦表示，去年收入下降部分因為銷售費用減少，去年疫情令線下醫療和健康服務履行合約時受限，但下半年有改善。該行將資源集中在管理式醫療、協同性高的業務，將高投入、低毛利，短期無法形成競爭壁壘，例如商城等業務，通過調整營運模式等方法，降低業務佔比，並加強費用管控，目前該行業務部署已取得初步成效。

主席兼首席執行官方蔚豪表示，對比同業，他們較積極擴展企業客戶市場，同時擁有母公司中國平安（2318）客戶群的優勢。經營模式方面，他們以家庭醫生會員制，完善客戶醫療和健康管理流程，亦受惠平保科技能力，有助長期降本增效。