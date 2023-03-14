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內地客買海璇 啃30%辣稅涉1300萬 通關後南下4361萬入市兩房戶 實呎5.7萬

標籤：經濟

【明報專訊】自上月初內地與香港正式全面通關後，內地客開始重返新盤市場，部分需付相等於樓價三成辣稅，其中已有一年多未錄得一手成交的新地（0016）港島東「樓王」盤北角海璇，上月以4360.5萬元售出一個2房單位。資料顯示，買家需付相等於樓價30%的辣稅，即涉逾1300萬元。

明報記者 林尚民

已屆現樓的海璇，一直獲不少內地客捧場。上述單位為海璇5A座中層A室，實用面積765方呎，2房間隔，享維港海景，上月以4360.5萬元透過招標售出，實呎高達5.7萬元。

資料顯示，買家以陳湖作登記，並為普通話拼音Chen Hu，相信為內地人，而買家亦需支付樓價30%印花稅（即包括15%BSD買家印花稅及DSD雙倍印花稅），即涉1308萬元稅款。

第五波疫情後屋苑首宗成交

事實上，作為新地旗下「豪宅鐵三角」之一的海璇，疫情下成交疏落，據成交紀錄冊資料顯示，撇除去年9月一個單位以8700萬元出售予新地關連人士外，項目對上一個成交已要追溯到2021年11月，即今次獲內地客付辣稅的單位，為第五波疫情後，整個項目首宗一手買賣。

內地客付千萬辣稅購澐璟3房戶

另華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德跑道區澐璟，通關後交投活躍，上月中單日就連售7伙，套現逾3.27億元，其中一伙實用面積950方呎的6座高層A室，3房1套間隔，以3306萬元售出，實呎34,800元，買家以公司名義入市，即需付相等於樓價30%辣稅，涉約990萬元。資料顯示，公司董事以普通話拼音，並無登記香港身分證，料為內地人。

簡體字登記買家4921萬掃維港1號3伙

此外，中海外（0688）同區維港1號2B座中層三伙A室，同為實用面積656方呎的三房單位，上月以每伙1635萬至1645萬元售出，合共4920.9萬元，以總面積1968方呎計，平均實呎25,005元。

資料顯示，3伙單位買家，為三名不同的林姓人士，並以簡體字作登記，料為同一組內地背景人士，3伙至少需付樓價15%DSD辣稅，涉728萬元。

事實上，具內地背景買家重投本地住宅市場，帶動上月辣稅收入，據稅務局早前公布，上月反映非本地或公司買家入市個案的涉BSD成交佔61宗，不但較1月份34宗急升27宗或79%，創去年6月錄得62宗後的8個月新高，並較去年10月歷史低位的20宗增逾2倍。

而涉及稅款則約1.796億元，較1月份9270萬元升94% ，若與去年10月低位的2640萬元比較增幅達5.8倍。業界已預期，下月公布的3月有關辣稅數字，無論宗數及稅款勢將大幅回升。