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瑜一1B飛揚二期今齊開示位

標籤：經濟

【明報專訊】隨着社會復常，本月新盤市場已破千宗一手成交，創近7個月新高。發展商未有放慢推盤步伐，多個全新盤趕於本月底前開售，其中華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1B期、以及長實（1113）伙新地（0016）發展的屯門飛揚第2期，今日齊開放示範單位予傳媒參觀，料兩盤將於本周開價。除上述兩盤外，會德豐藍田KOKO HILLS第3B期，亦將於今日公布命名，料隨即推盤。

KOKO HILLS第3B期今命名

全新盤短兵相接展開大型銷售活動，星星地產（1560）旗下的元朗宏業西街新盤雨後，最快本周六展開首輪開售。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，截至周日（12日）晚上8時，項目首3日累收約700票，以首兩張價單共116伙計，超額約5倍，入票人士當中，屯門、元朗及天水圍的準買家佔整體約七成。

雨後最快周六首輪賣116伙

值得留意，雨後發展商起初稱於上周三起收票，及後改為於上周五起正式接收認購登記。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威補充，首輪銷售有機會盡推首兩張價單全數單位，暫定不設大手安排，每位買家最多可購4伙。

雨後部署周末開售之際，其他新界西北新盤亦趁勢推售餘貨。建灝旗下、樓花期尚餘約4個月的屯門上嵐，昨日加推5號價單及上載全新銷售安排，落實於本周五發售23伙。新加推的5號價單涉21伙，實用由265至270方呎，最高折扣16%，折實價515.67萬至550.77萬元，折實實呎約由19,459至20,784元。

今批單位折實均呎20,124元，較2021年8月推出的4號價單18,807元高出約7%，個別單位亦加價約4%。

利奧坊·凱岸特色戶實呎逼2.8萬

成交方面，原由長實發展，目前由新加坡華瑞資本持有的港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD，本月連沽兩伙，單月吸金3.156億元。據成交紀錄冊顯示，項目昨日招標第1期11樓7號單位，實用面積2316方呎，4房雙套間隔，連2個車位以1.628億元成交，實呎70,293元。

另外，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊．凱岸，昨招標售出第1座3樓K室，實用面積257方呎1房間隔、另連205方呎平台，成交價718萬元，實呎27,938元。