瑜一1B飛揚二期今齊開示位

KOKO HILLS第3B期今命名

全新盤短兵相接展開大型銷售活動，星星地產（1560）旗下的元朗宏業西街新盤雨後，最快本周六展開首輪開售。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，截至周日（12日）晚上8時，項目首3日累收約700票，以首兩張價單共116伙計，超額約5倍，入票人士當中，屯門、元朗及天水圍的準買家佔整體約七成。

雨後最快周六首輪賣116伙

值得留意，雨後發展商起初稱於上周三起收票，及後改為於上周五起正式接收認購登記。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威補充，首輪銷售有機會盡推首兩張價單全數單位，暫定不設大手安排，每位買家最多可購4伙。

雨後部署周末開售之際，其他新界西北新盤亦趁勢推售餘貨。建灝旗下、樓花期尚餘約4個月的屯門上嵐，昨日加推5號價單及上載全新銷售安排，落實於本周五發售23伙。新加推的5號價單涉21伙，實用由265至270方呎，最高折扣16%，折實價515.67萬至550.77萬元，折實實呎約由19,459至20,784元。

今批單位折實均呎20,124元，較2021年8月推出的4號價單18,807元高出約7%，個別單位亦加價約4%。

利奧坊·凱岸特色戶實呎逼2.8萬

成交方面，原由長實發展，目前由新加坡華瑞資本持有的港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD，本月連沽兩伙，單月吸金3.156億元。據成交紀錄冊顯示，項目昨日招標第1期11樓7號單位，實用面積2316方呎，4房雙套間隔，連2個車位以1.628億元成交，實呎70,293元。

另外，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊．凱岸，昨招標售出第1座3樓K室，實用面積257方呎1房間隔、另連205方呎平台，成交價718萬元，實呎27,938元。