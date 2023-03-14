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富衛保險再三申上市 傳籌78億元 擬下季掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】李澤楷旗下的富衛保險（FWD Group）第三度向聯交所遞交上市申請文件，集團已委任招銀國際、高盛、摩根士丹利及摩根大通為整體協調人。據外電報道，集團擬於第二季上市，集資額約10億美元（約78億港元）。

富衛早在去年2月首次提交上市申請，並於5月通過申請，原先計劃集資10億美元，但因市况具挑戰而押後上市，其後去年9月再次申請上市，惟有關申請已到期。

新業務價值8.23億美元 按年增29%

據最新的初步招股文件，截至2022年底集團新業務價值為8.23億美元，按年增加28.9%，年化新保費為14.08億美元，按年上升3.7%，總加權保費收入為62.95億美元，按年下降0.1%。富衛去年全年總收益為82.5億美元，非國際財務報告準則下股東應佔虧損為8.23億美元。撇除短期投資、併購費用等項目後，集團分部經調整稅前營運利潤為3.34億美元，按年上升83.2%。

文件顯示，富衛將主要產品分類為分紅人壽；非分紅人壽；危疾、定期人壽、醫療及附加保險；投資相連壽險；團體保險及企業自有人壽保險，於2022年分別對新業務價值貢獻18.9%、25.2%、34.5%、12.3%、6.9%及2.1%。

富衛擬將集資所得資金用於加強其股本、償付能力及核心流動資金；建立超出適用法定要求的資本緩衝；以及用作2024年對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。