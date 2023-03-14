聯交所去年審理126上市申請 按年升6%

報告內又列示最新統計顯示，根據《上市規則》的生物科技、SPAC及第二上市的新股，佔總市值20%，按年跌一個百分點。日均成交227.9億元，按年減少63.26億元；該等股份佔市場成交23%，則按年增加3個百分點。根據港交所2022年市場統計數據，除SPAC之外，不同投票權架構、生物科技、第二上市渠道的新股數量都有下降，當中跌幅最大的生物科技公司由20家減少至8家，跌六成。

擬擴AI運用 審閱ESG報告

根據報告，上市科於去年3月，擴展了人工智能分析工具的功能，以協助審閱業績公告，包括即時識別發行人有否遺漏《上市規則》下的披露要求、通過應用內置算法來識別潛在的重大監管問題。該科擬進一步擴大對人工智能技術的運用，將有關技術應用於審閱其他類型的文件，並包括ESG報告。