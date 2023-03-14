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爆煲恐慌蔓延 歐美銀行股洗倉 第一共和多次熔斷 意大利裕信曾跌停

【明報專訊】美國矽谷銀行（美：SVB）「爆煲」後，美國聯邦儲備局等儘管快速介入，接連接管矽谷銀行、Signature銀行（美：SBNY）及向第一共和銀行（美：FRC）提供流動性，意圖撲火，但是未平息投資者的疑慮，第一共和銀行股價在昨晚美股開盤前後急跌。意大利最大銀行裕信（UniCredit）一度跌停，觸發市場憂慮事件擴大，致當地銀行股急挫。雖然投資者憧憬美國叫停加息，但道指及標指表現反覆，歐洲市場則跌勢未改。

多間美國中小型銀行昨日無論開盤前、後均大幅受壓。第一共和銀行、Western Alliance Bankcorp（美：WAL）及PacWest Bankcorp（美：PACW）在開盤前，於昨晚香港時間8時半後，股價分別大插近62%、近66%及逾45%；在開盤後，第一共和銀行更多次觸發熔斷機制，至昨晚香港時間11時，三間銀行分別跌70.3%、62.0%及36.2%，前後約有27家中小銀行觸發熔斷機制而一度叫停買賣。

拜登促國會加強銀行監管

反映美國地區銀行表現的SPDR S&P Regional Banking ETF（美：KRE）股價曾急插11.1%。事件引起美國總統拜登關注，他揚言相關銀行經理將被解僱，並要求國會加強對銀行業的監管。

一洋之隔的歐洲銀行業界，亦備受壓力。當中意大利最大銀行裕信（UniCredit）突然叫停股份買賣，引起投資者擔心當地銀行重蹈矽谷銀行沾手國庫券投資而損手，繼而引發流動性危機的覆轍，當地第二大銀行意大利聯合聖保羅銀行股價明顯受壓，截至昨晚11時已跌6.3%，裕信復牌後股價跌幅擴大至8.1%。在歐洲的銀行股皆被洗倉，德國龍頭行之一的德國商業銀行股價大跌近12.4%（見表）。

隨着3家美國銀行被接管或注資，投資者正下注聯儲局不再加息，昨晚2年期美債孳息一度跌0.6厘至3.99厘，創去年10月份最低水平；10年期債息亦降至3.53厘。交易員估計，聯儲局本月再加息0.25厘的機率少於一半。歐洲德國及意大利的10年期國債息差亦受到美國延遲加息的預期影響，由當地早上的1.83厘，擴闊至1.91厘。

加息降溫 債息5個月新低

在美國監管當局出手接管SVB運作後，穩定幣USDC的發行商Circle手上美元存款儲備有着落，令USDC昨晚做價重返0.99或1美元水平。比特幣截至昨晚10時50分前後則升近14.1%，並高見23,597美元。

美股開盤後，一度因為美國當局接連出手穩定局面，道指及納指在早段抽高0.5%及0.4%，但是在昨晚香港時間10時後一度回軟，先後跌0.2%及0.1%，納指亦跌0.3%。到昨晚香港時間11時，則分別回升0.9%、近1%及微跌。歐洲英國富時100、法國CAC及德國DAX指數則分別跌2.2%、2.8%及3.1%，比昨天傍晚時分跌勢明顯加深。

（綜合報道）

[國際金融]